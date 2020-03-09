"بسبب كورونا" .. مؤشر سوق دبي المالي يهبط 8.2% بختام التعاملات

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، وهبط مؤشر السوق بنسبة 8.29% خاسراً 188.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.92 نقطة، بضغوط انخفاض كبير فى أسعار النفط، وهبوط أسواق المال العالمية بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 289.4 مليون سهم محققة ما قيمته 387.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3908 صفقة لعدد 31 سهما، وانخفض 30 سهما، فيما ارتفع سهم واحد.





وتراجعت 8 قطاعات بسوق دبي ، وجاء على رأسها قطاع العقارات بنسبة 8.70%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 8.56%، تلاه قطاع السلع بنسبة 8.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 8.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 7.02%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 5.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 4.14%.









وارتفع سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.53%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة بسوق دبي المالي اليوم ، سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 10%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 30.9 مليون ورقة بقيمة 136.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.44%.