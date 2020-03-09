حفاظًا على تكافؤ الفرص.. الكاف يبرئ نفسه بنصف نهائي دوري الأبطال

استقر الاتحاد الإفريقي "كاف"، على اتخاذ قرار جديد بشأن مباريات دور النصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مايو المقبل.



وتتجه النية لدى الاتحاد الإفريقي "كاف"، لتطبيق تقنية الفيديو "VAR"، في مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويدرس الكاف تطبيق التقنية بداية من دور النصف نهائي، بدلًا من النهائي فقط من أجل الحد في أخطاء التحكيم، خاصةً أن البطولة تُعد ذو أهمية كبرى الفرق الأربعة المتواجدة بالمربع الذهبي.



وتأهلت فرق الزمالك المصري عقب إقصاء الترجي التونسي، والأهلي المصري بعدما أقصى صن داونز الجنوب إفريقي، والرجاء المغربي على حساب مازيمبي الكونغولي، والوداد البيضاوي على حساب النجم الساحلي التونسي.



ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب دور النصف نهائي، يومي 1 و 2 مايو المقبل توافقًا مع شهر رمضان الكريم، على أن تُقام في المغرب، ثم تُقام مباريات الإياب في القاهرة يومي 8 و 9 من نفس الشهر.