Advertisements
Advertisements
Advertisements

حفاظًا على تكافؤ الفرص.. الكاف يبرئ نفسه بنصف نهائي دوري الأبطال

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
استقر الاتحاد الإفريقي "كاف"، على اتخاذ قرار جديد بشأن مباريات دور النصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مايو المقبل.

وتتجه النية لدى الاتحاد الإفريقي "كاف"، لتطبيق تقنية الفيديو "VAR"، في مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدرس الكاف تطبيق التقنية بداية من دور النصف نهائي، بدلًا من النهائي فقط من أجل الحد في أخطاء التحكيم، خاصةً أن البطولة تُعد ذو أهمية كبرى الفرق الأربعة المتواجدة بالمربع الذهبي.

وتأهلت فرق الزمالك المصري عقب إقصاء الترجي التونسي، والأهلي المصري بعدما أقصى صن داونز الجنوب إفريقي، والرجاء المغربي على حساب مازيمبي الكونغولي، والوداد البيضاوي على حساب النجم الساحلي التونسي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب دور النصف نهائي، يومي 1 و 2 مايو المقبل توافقًا مع شهر رمضان الكريم، على أن تُقام في المغرب، ثم تُقام مباريات الإياب في القاهرة يومي 8 و 9 من نفس الشهر.
Advertisements

أخبار تهمك

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

إصابة كيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند

منذ ساعة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس "الأقصر للسينما الأفريقية" يكشف حقيقة توقف المهرجان بسبب كورونا

منذ ساعة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة نابولي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

03:08 م

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

01:23 م

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

03:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status