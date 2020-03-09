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لمدة عامين.. "النهار" تجدد تعاقدها مع الشيخ محمد أبو بكر

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:33 م
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الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر
أحمد رمضان متولي
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جددت شبكة قنوات النهار تعاقدها مع الشيخ الدكتور محمد أبو بكر من علماء الأزهر الشريف، للظهور علي شاشاتها لمدة عامين قادمين، حيث ان تعاقده مع شبكة قنوات النهار سينتهي خلال شهر رمضان.

 

وحرصًا من إدارة شبكة قنوات النهار علي تواجد هذه القامة الدينية والعلمية فقد تم تجديد التعاقد معه، للظهور عبر شاشة النهار خلال شهر رمضان المعظم وبعد الشهر الفضيل من خلال برنامج اسأل مع دعاء.

 

يذكر ان الشيخ محمد أبو بكر يقوم بشرح صحيح الدين من خلال شبكة قنوات النهار وهو من شباب و علماء وزارة الأوقاف المحدثين و المشهود لهم بالكفاءة والاستنارة، كما يعمل إماماً و خطيباً لمسجد السيدة زينب رضى الله عنها.

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