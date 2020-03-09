رئيس البرلمان يوجه رسالة مهمة للدول المطالبة بتحليل كورونا للمصريين

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة على مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة، أمس الأحد، لإجراء تحاليل PCR للكشف على فيروس كورونا.





وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: إ ن هذا المشهد المسيء يجعلنا نطالب الحكومة بالقضاء عليه، لأنه أمر غير مقبول ويسيء لصورة الدولة.





وأضاف أن سبب إجراء التحليل، هو طلب بعض الدول التي يعمل بها هؤلاء المواطنين، ويجب الاقتصاد في هذا الإجراء، ولا يتم عمله إلا للأشخاص المطلوب منهم فقط إجراؤه.





وأورد "أعلم أن هذا طلب من بعض الدول التي أرجو أن تعيد النظر في هذا القرار، وتعمل بالمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية".

واستطرد أنه "وسط هذا المشهد كان هناك عدد من الموظفين بالمعامل ينظرون إلى تزاحم الناس من النوافذ العلوية للمبنى، وأرجو من الحكومة أن تنهي هذا المشهد لأن هؤلاء المواطنين ساقتهم الظروف للسفر خارج الوطن وأرجو أن يتم التعامل معهم بقاعدة آدمية".

من ناحيته، أكد المستشار علاء فؤاد، وزير مجلس النواب، أنه تواصل مع وزيرة الصحة بالأمس، ليتم تدشين موقع إلكتروني لحجز مواعيد لإجراء التحاليل للمسافرين.





ونوه بأن الزحام انتهى بالفعل، منذ أمس، ليرد رئيس النواب قائلا: أتنمى ذلك لأنه وضع سيء خاصة وأن الموظفين قاعدين يتفرجوا من الأدوار العلوية".