"كورونا والتعليم".. تعرف على إجراءات الدول لحماية الطلاب من خطر الفيروس القاتل

يوما تلو الآخر، تزداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا القاتل، لذا سارعت معظم الدول، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس بين الطلاب، كالسعودية والإمارات، وتفعيل الدراسة عن بعد.





إجراءات مصر

لم تغفل مصر، عن حماية طلابها، إذ أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن المراكز البحثية التابعة للوزارة وكذلك المركز القومي للبحوث تعد أبحاثا حاليا لإنتاج وإعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنها أبحاث تستغرق وقتا طويلا مثل ما تم في الأمور المشابهة من قبل.





وأعلنت جامعة الأزهر، عن العمل بالكاشف الحراري بمداخل الجامعة والمدينة الجامعية، بالإضافة لوجود غرفة عمليات لمتابعة فيروس كورونا المستجد.

تعطيل الدراسة في الإمارات بينما أعلنت الإمارات عن تعطيل المدارس لمدة شهر بسبب كورونا، وتقديم إجازة الربيع.

تعليق الدراسة في السعودية قررت السعودية تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العالي، اعتبارا من اليوم الاثنين، إذ أفادت قناة العربية، أن وزير التعليم السعودي يعلن عن تفعيل "الدراسة عن بعد" خلال مدة تعليق الدراسة.

تعليق الدراسة في العراق بينما قامت السلطات في إقليم كردستان العراق، بتعليق الدراسة في مختلف المراحل لتجنب ظهور أي حالات إصابة بالفيروس، فضلا عن إعلان فرض الحجر الصحي لألفي شخص عادوا مؤخرا من إيران، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

تعليق الدراسة في البحرين أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، منذ 25 فبراير، تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، لمدة أسبوعين.

تعليق الدراسة في الكويت كما قررت الكويت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءًا من مطلع مارس، وشمل القرار جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة.

أما السلطة الفلسطينية قررت تعليق الدارسة في المدارس والجامعات كإجراء احترازي بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا.

دول أخرى تعلق الدراسة كإجراء احترازي، علقت إيران الدراسة في ثمان محافظات من بينها طهران، وكذلك كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى إيطاليا الأكثر تضررًا في أوروبا.

