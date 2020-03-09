Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كورونا والتعليم".. تعرف على إجراءات الدول لحماية الطلاب من خطر الفيروس القاتل

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:41 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
Advertisements
يوما تلو الآخر، تزداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا القاتل، لذا سارعت معظم الدول، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس بين الطلاب، كالسعودية والإمارات، وتفعيل الدراسة عن بعد.

إجراءات مصر
لم تغفل مصر، عن حماية طلابها، إذ أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن المراكز البحثية التابعة للوزارة وكذلك المركز القومي للبحوث تعد أبحاثا حاليا لإنتاج وإعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنها أبحاث تستغرق وقتا طويلا مثل ما تم في الأمور المشابهة من قبل.

وأعلنت جامعة الأزهر، عن العمل بالكاشف الحراري بمداخل الجامعة والمدينة الجامعية، بالإضافة لوجود غرفة عمليات لمتابعة فيروس كورونا المستجد.

تعطيل الدراسة في الإمارات
بينما أعلنت الإمارات عن تعطيل المدارس لمدة شهر بسبب كورونا، وتقديم إجازة الربيع.

تعليق الدراسة في السعودية
قررت السعودية تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العالي، اعتبارا من اليوم الاثنين، إذ أفادت قناة العربية، أن وزير التعليم السعودي يعلن عن تفعيل "الدراسة عن بعد" خلال مدة تعليق الدراسة.

تعليق الدراسة في العراق
بينما قامت السلطات في إقليم كردستان العراق، بتعليق الدراسة في مختلف المراحل لتجنب ظهور أي حالات إصابة بالفيروس، فضلا عن إعلان فرض الحجر الصحي لألفي شخص عادوا مؤخرا من إيران، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

تعليق الدراسة في البحرين
أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، منذ 25 فبراير، تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، لمدة أسبوعين.

تعليق الدراسة في الكويت
كما قررت الكويت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءًا من مطلع مارس، وشمل القرار جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة.

أما السلطة الفلسطينية قررت تعليق الدارسة في المدارس والجامعات كإجراء احترازي بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا.

دول أخرى تعلق الدراسة
كإجراء احترازي، علقت إيران الدراسة في ثمان محافظات من بينها طهران، وكذلك كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى إيطاليا الأكثر تضررًا في أوروبا.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وبعد تزايد انتشار فيروس كورونا القاتل حول العالم، نصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة الحرص على ارتداء الكمامات للوقاية من أي عدوى فيروسية مع استدامة النظافة الشخصية وغسيل الأيدى وتطهيرها جيدًا، والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التي تفتقد للتهوية الجيدة لتلافي أي عدوى محتملة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فرض الحجر الصحي تعليق الدراسه بوابة الفجر الفجر التعليم إصابة بكورونا

أخبار تهمك

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة نابولي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس "الأقصر للسينما الأفريقية" يكشف حقيقة توقف المهرجان بسبب كورونا

منذ ساعة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 9 ساعات

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

إصابة كيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

منذ أقل من ساعة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

السلطات الأردنية توقف رحلات الطيران القادمة من إيطاليا بسبب كورونا

بسبب كورونا.. البحرين تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بالمدارس

"وام": تنسيق إماراتي إيراني لتسيير رحلات جوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للإمارات

آخر الأرقام والإجراءات.. خريطة انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط

5 إجراءات وقائية اتخذتها البلدان العربية لمواجهة كورونا

الحكومة تحارب الشائعات وتكشف حقائق "تعليق الدراسة" و"كورونا القاتل" و"انتشار الجراد"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

03:08 م

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

01:23 م

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

03:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status