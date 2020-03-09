نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

كشفت بعض التقارير الإيطالية عن ان هناك شكوك حول مشاركة نجم نادي نابولي أمام برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والمقرر لها غدًا الثلاثاء .





ووفقًا لـ صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن مدافع نادي ​نابولي​ ​نيكولا ماكسيموفيتش​ قد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الاصابة.





وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة مشاركة المدافع الصربي في مباراة ​برشلونة​ في إياب الدور الـ16 من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​ على ملعب كامب نو تبدو شبه معدومة.













وفي حال غاب ماكسموفيتش، سيكون نابولي في حالة طوارئ حقيقيّة على مستوى خط الدفاع، لأن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي غير جاهز بعد للمشاركة في المباريات، وقد غاب عن مباراة الذهاب في ملعب سان باولو والتي إنتهت بالتعادل 1-1.



