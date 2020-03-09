بطولة كريس هيمسورث.. العرض الأول لفيلم Extractionعلى نتفليكس 24 أبريل

أعلنت نتفليكس، اليوم، عن طرح الإعلان عن العرض والصور الأولى لفيلم Extraction، والذي يقوم به النجم العالمي كريس هيمسورث، وذلك بدءًا من 24 أبريل 2020، فقط وحصريا على نتفليكس.

نبذة عن فيلم Extraction

تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو آحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة تعد أخطر عملية إنقاذ سيقوم بها في حياته، حيث تم اختياره لاستعادة الابن المخطوف لأحد أكبر عتاة الجرائم الدولية المسجونين.

ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت. هذا الفيلم المليء بالإثارة والحركة والتشويق من إخراج سام هارجراف.

فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc.، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.