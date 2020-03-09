تأجيل ثاني جلسات طعن المحكوم عليهم في "فض رابعة"

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 23 مارس الجاري، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 8 سبتمبر 2018، حكمها على 739 متهما بارتكاب جرائم التجمهر خلال اعتصام رابعة العدوية.





وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من المتهمين في القضية، وشمل قرار المحكوم عليهم، 44 متهما صدر الحكم عليهم "حضوريا"، وأيضا 31 متهما صدر عليهم الحكم "غيابيا".





والمتهمون الصادر بحقهم حكم حضوري، هم، عصام العريان، وعبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين عبدالوهاب، وأحمد محمد عارف، وعمرو محمد زكي محمد عبدالعال، وإيهاب وجدي عفيفي، وأحمد أبو العز، ومنصور الشربيني.





وشملت قائمة الاتهام أيضًا: حمودة شاهين، وسعد خليفة، ومحمد إبراهيم عبدالرحمن، وأيمن لبيب، وعلاء عبدالهادي، وعمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلامة، ومحمد ربيع، وأيمن شاهين، وإبراهيم محمد فرج، وإسلام عامر، وإبراهيم أبو المجد، والسعيد العراقي، ومحمد فرغلي، وحسام الحاروني، وأحمد غنيمة، ويحيى فوزي.



