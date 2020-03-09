جيمي جون لوي يتحدى الكورونا بزيارة معبد الأقصر (فيديو وصور)

رصد عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور والفيديوهات لزيارة النجم العالمي جيمي جون لوي وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لدورته التاسعة.

وتعتبر هذه الزيارة لدعم السياحة ورسالة للسائحين بالأمان مع اخذ الاحتياطات اللازمة لفيروس الكورونا ويتواجد عدد كبير من السائحين حاليا بالمعبد.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتي يوم ١٢ ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن بالإضافة للافلام الفائزة في المهرجان.



