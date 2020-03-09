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مدير أمن أسيوط يكرم عددا من الضباط

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:26 م
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الضباط المكرمين
الضباط المكرمين
هبة عبد الحفيظ
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كرم اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، والعميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام، اليوم الاثنين، عددًا من الضباط نظرًا لتفوقهم وإخلاصهم والجهود المبذولة في العمل.

شمل التكريم كلا من: عقيد خالد شريت رئيس فرع الشمال، والمقدم أحمد أبوبكر رئيس مباحث قسم ثاني، والمقدم عبدالمجيد مختار رئيس مباحث أبنوب، والنقيب محمد عادل عبدالحفيظ معاون مباحث ديروط، وأحمد مفتاح معاون أول ديروط، وحسام البارودي معاون مباحث قسم ثاني، وعبد الحميد عبد الناصر معاون مباحث أول أبنوب، وحسام مدحت إدارة البحث الجنائي، وأحمد حازم القوصية، وأحمد عادل عبدالحفيظ، معاوني مباحث ديروط.

وفي نهاية التكريم، قدم اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، الشكر للضباط التي تم تكريمهم، نظرًا لتفوقهم في العمل.
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الكلمات المفتاحية

مدير أمن أسيوط تكريم الضباط بوابة الفجر المباحث الفجر

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