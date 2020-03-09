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على خطى رضوى الشربيني.. فنانة مغربية تتمرد على الرجال في "بيك ولا بيا" (فيديو)

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:24 م
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غيثة لحمامصي
غيثة لحمامصي
أحمد رمضان متولي
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كشفت الفنانة المغربية غيثة لحمامصي، عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة ''بيك ولا بيا"  في حفل ضخم احتضنه فندق سوفتيل بمدينة الدار البيضاء، الحفل الذي حضره نخبة من ألمع نجوم الفن، وحشد ضخم من أهل الصحافة و الإعلام، وأشهر مؤثري منصات التواصل الاجتماعي.

 

تعاملت لحمامصي من خلال هذه الأغنية ''بيك ولا بيا" مع أنس العراقي في كتابة الكلمات، تأليف  ديجي فان، فيما عاد الإخراج سعيد مسارية والإنتاج لشركة سيكما.

 

الأغنية تحكي عن قصة امرأة متمردة ترفض الرضوخ لسيطرة حبيبها ومحاولة إخضاعه لها، ورفضها  كل أشكال التقليل منها كأنثى عبر فرض السيطرة الذكورية عليها، حيث ترجمت غيثة هذا الفكر النسوي، من خلال تجسيد دور مجموعة من الشخصيات النسائية داخل الكليب لإبراز الرسالة التي تحاول الأغنية إيصالها للجمهور، وهو ما جعل الجمهور يشببها بالإعلامية المصرية رضوى الشربيني في تمردها على الرجال.

 

وعبرت لحمامصي في تصريحاتها لوسائل الإعلام عن سعادتها بالأصداء والتعاليق الايجابية التي أشادت بالأغنية، وعدد المشاهدات الكبير التي حصدتها في ظرف قياسي، وأضافت غيثة أنها ليست ضد الرجل، ولكنها من خلال هذه الأغنية بالذات تحاول أن تبرز بعض الصراعات بين الرجل  والمرأة، والتي تشهد عليها الكثير من القصص الواقعية التي نشاهدها ونعيشها كل يوم .

 

الجدير بالذكر أن أغنية ''بيا ولا بيك'' هي ثاني سنجل غنائي لغيثة لحمامصي بعد أغنيتها دقات قلبي التي عرفت نجاح كبير واستطاعت حصد أكثر من خمس ملايين مشاهدة،  والذي خصصت لها لحمامصي حفل استعراضي كبير وفريد من نوعه على الساحة الفنية المغربية.

 

على خطى رضوى الشربيني.. فنانة مغربية تتمرد على الرجال في "بيك ولا بيا" (فيديو)
على خطى رضوى الشربيني.. فنانة مغربية تتمرد على الرجال في "بيك ولا بيا" (فيديو)
على خطى رضوى الشربيني.. فنانة مغربية تتمرد على الرجال في "بيك ولا بيا" (فيديو)
على خطى رضوى الشربيني.. فنانة مغربية تتمرد على الرجال في "بيك ولا بيا" (فيديو)
على خطى رضوى الشربيني.. فنانة مغربية تتمرد على الرجال في "بيك ولا بيا" (فيديو)
على خطى رضوى الشربيني.. فنانة مغربية تتمرد على الرجال في "بيك ولا بيا" (فيديو)
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