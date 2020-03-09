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"نعينع" وأحمد جمال في احتفالية "واحد من الناس" بالنصف من رجب على "النهار"

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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في احتفالية خاصة بمناسبة النصف من رجب في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين من برنامج "واحد من الناس علي الناس"، يعرض عمرو الليثي حلقة خاصة مع الطبيب القارئ أحمد نعينع، وكذلك الصوت الجميل للشاب أحمد جمال الذي يتلو آيات الذكر الحكيم بأصوات كبار المشايخ.

 

وتتناول الحلقة فضل تلك الأيام الطيبة وأهمية العمل الصالح والاستعداد لشهر رمضان.

 

يذاع "واحد من الناس" في التاسعة والنصف، مساء اليوم الاثنين علي "النهار".



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