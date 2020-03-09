بسبب 'كورونا'.. تونس تعلّق إجراءات اعتناق الإسلام





وقد جاء نصّ البيان، كالآتي





"في نطاق الإحتياطات المتبعة لتجنب العدوى بفيروس كورونا فإنه يقع التعليق الوقتي لإجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه إلى موعد لاحق يقع الإعلام به.... لمزيد التوضيح يرجى الإتصال إداريا على الرقمين 71570065 أو 71563939".

أعلن ديوان الإفتاء التونسي في بلاغ اليوم الإثنين 09 مارس 2020، عن تعليق إجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه وقتيا، وذلك في نطاق الإحتياطات المتّبعة لتجنّب العدوى بفيروس 'كورونا'.