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قريبًا.. لؤي يطرح "ضقت صبرا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:13 م
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لؤي
لؤي
أحمد رمضان متولي
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يستعد المطرب لؤى، خلال أيام لطرح أغنية جديدة، على اليوتيوب من ألبومه القادم الذى تنتجه شركة "مزيكا" والأغنية بعنوان "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان احمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.

 

 لؤي يعود بعد غياب عن الساحة الغنائية، حيث انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.

 

يذكر أن آخر أعمال لؤى التى طرحها أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود انور وتوزيع محمد شفيق.

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