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بسبب كورونا.. أول فريق أوروبي يقرر التوقف عن أي نشاط كروي

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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اعلن نادي ​برو فيرتشيلي​ الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الايطالية انه قرر التوقف عن أي نشاط كروي، لحين زوال خطر ​فيروس كورونا​ الذي إنتشر بأعداد مخيفة في ​إيطاليا​.

وقال النادي أنه سيوقف التمارين والمباريات الودية والمباريات الرسمية لحين إنتهاء حالة القلق التي تعيشها إيطاليا بسبب الفيروس.


وأضاف النادي انه يأمل من الحكومة الايطالية أن تتخّذ قرارا بإيقاف جميع الأنشطة الكروية في كل الدوريات، خلال الإجتماع الذي ستعقده يوم الثلاثاء.

وأقيمت كل المباريات في الجولة الماضية على مستوى كل الدرجات من دون جماهير.
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