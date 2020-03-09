Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المعاهد القومية" تكشف حقيقة حذف مناهج شهر إبريل

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال محمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية المتخصصة، إن ما أثير حول إلغاء منهج إبريل بجميع المراحل التعليمية، غير صحيح، موضحًا أن خطة تدريس المناهج يتم توزيعها قبل بدء العام الدراسي بشهر وهي تراعي إجازات الأعياد وأعياد المسيحيين والإجازات الرسمية والمناهج موزعة طبقًا لعدد أيام العمل الدراسي الفعلي.

وأضاف "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن وزارة التربية والتعليم نفت إلغاء المناهج، مشددًا على أن المعاهد القومية لم يتم إخطارها بأي حذف لأي جزء من المناهج لأي مرحلة من المراحل التعليمية. 

وتابع رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، أن المنهج يتم تدريسه منذ أول يوم للعام الدراسي، وحتى أخر يوم لنهاية العام الدراسي وإجراء الامتحانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم المعاهد القومية أخبار مصر إبريل

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

منذ أقل من ساعة

زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

منذ ساعتين و 46 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس "الأقصر للسينما الأفريقية" يكشف حقيقة توقف المهرجان بسبب كورونا

منذ ساعة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 13 ساعة

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة كيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند

منذ ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة نابولي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

فاطمة ناعوت: تدريس مناهج متطرفين في الحضانات أمر كارثي

خالد عكاشة: مقترح تدريس مكافحة الإرهاب ضمن المناهج التعليمية "إيجابي"

تعرف على حقيقة حذف أجزاء من منهج الثانوية العامة في النصف الثاني

أستاذ مناهج: القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية صعب.. ولكن يمكن تقليلها

لجنة كنسية تكتشف نصوصا تشجع على التمييز ضد الأقباط بكتب "ابتدائي وإعدادي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

03:08 م

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

01:23 م

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

03:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status