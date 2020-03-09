"المعاهد القومية" تكشف حقيقة حذف مناهج شهر إبريل

قال محمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية المتخصصة، إن ما أثير حول إلغاء منهج إبريل بجميع المراحل التعليمية، غير صحيح، موضحًا أن خطة تدريس المناهج يتم توزيعها قبل بدء العام الدراسي بشهر وهي تراعي إجازات الأعياد وأعياد المسيحيين والإجازات الرسمية والمناهج موزعة طبقًا لعدد أيام العمل الدراسي الفعلي.





وأضاف "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن وزارة التربية والتعليم نفت إلغاء المناهج، مشددًا على أن المعاهد القومية لم يتم إخطارها بأي حذف لأي جزء من المناهج لأي مرحلة من المراحل التعليمية.



