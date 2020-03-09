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مدرب الزمالك: مواجهة الرجاء صعبة وندرس نقاط القوة والضعف

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:54 م
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الزمالك
الزمالك
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أكد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة وقوة مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مشيراً إلى أن جميع الفرق الأربعة التي صعدت لهذا الدور قوية وبنفس المستوى.

وقال الشيشيني إن المواجهة صعبة بالتأكيد إلا أن من يريد الفوز بالبطولة عليه أن يكون مستعد لمواجهة أي فريق. 

وتابع "مازال هناك متسع من الوقت للقاء الرجاء يقترب من شهرين،  بالتأكيد في وقته سندرس الفريق جيدا ونقاط القوة والضعف وكافة الأمور الخاصة بهم". 

وأضاف "اغلقنا في الوقت الحالي الملف الإفريقي، وتركيزنا حاليا في لقاءات الدوري القادمة ، لأننا سنخوض لقاء كل ثلاثة أيام، 
ونسعى لتجهيز كافة العناصر التي لم تشارك والمصابة، ونحتاج للجميع الفترة القادمة". 

واختتم مدرب الفريق تصريحاته بالتأكيد أن الجميع يسعى للفوز بلقاءات الدوري المقبلة وحصد النقاط لمواصلة مشواره بالبطولة.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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