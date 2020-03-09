"غني" يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لأفغانستان وحفل تنصيب مواز لمنافسه

أدى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليمين الدستورية لولاية ثانية، اليوم الاثنين، لكن منافسه الرئيسي في المنصب الأعلى رفض الاعتراف بالتنصيب، وبدوره، أقام مراسم أداء اليمين الدستورية كرئيس منافس لـ"غني".