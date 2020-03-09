سعاد ماسي تغني بالأمازيغية لأول مرة في الشارقة

تطل الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسي على محبيها في الشارقة لأول مرة، إبان مشاركتها في فعاليات مهرجان مسرح المجاز، بحفل غنائي ضخم رفقة الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة، مساء الجمعة المقبل.

وتفاجئ ماسي جمهورها الإماراتي بتقديمها أغنية أمازيغية لأول مرة لايف خلال الحفل الذي يعد أول إطلالة رسمية لها في الشارقة، واختارت سعاد تأدية أغنية "ثغري" أو "I send an SOS" وهي رائعة أمازيغية تعنى "نداء الوحدة"، من تأليف والدتها، وتعيد إحيائها بعد 17 عامًا منذ ظهورها لأول مرة في ألبومها الثاني "داب"، بجانب تقديمها مزيج من أغنيات ألبومها الجديد "أمنية"، وقدمت خلاله رحلة سماعية ممتعة في 10 أغنيات، بين اللغة العربية والفرنسية، منها "سلام" و"راني نتعلم" و"بان كل شي".

سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغان، تعد من أهم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبومها الأخير "أمنية".