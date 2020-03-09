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أبرزها القبلات والكمامات.. 5 أخطاء خطيرة قد تجلب لك "كورونا".. ما هي؟

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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هناك عدد من الأخطاء قد تساهم بشكل كبير في نقل فيروس كورونا لك، فيجب عليك الابتعاد عنها حتى لا تنضم للآلاف المصابين بهذا الفيروس الذي فتك بعدد كبير من البشر وأدى إلى وفاتهم.

القبلات
بما أن هناك عدد من الدول أخطرت المواطنين بمنع القبلات إذن ففيروس كورونا قد ينتقل عن طريق النفس، لذا يجب الابتعاد عن القبلات والأحضان حتى لا ينتقل لك هذا الفيروس المتفشى في عدد من دول العالم.

إعادة استخدام الكمامات
بحسب منظمة الصحة العالمية، فلا ينبغي إعادة استعمال كمامات الوجه، بما فيها الكمامات الطبية المسطحة أو الكمامات من فئة N95، ومن الأفضل تغيير الكمامة بشكل مستمر.
استخدام الهاتف بالحمام
وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف داخل المرحاض أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث وجود البكتيريا في المراحيض يمكن أن تنتقل إلى شاشة الموبايل.

وقال البروفيسور ويليام كيفيل، من جامعة ساوثهامبتون: "يمكن أن تغسل يديك بعد المرحاض، ولكن إذا لمست شاشة هاتفك ثم لمست وجهك، فهذا سيقود إلى إصابتك بالعدوى".

وتابع: "أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح والزجاج والبلاستيك لمدة تتراوح بين ساعتين وتسع ساعات، مؤكدًا أن الدراسات السابقة تؤكد أن الهاتف يحتوي على 17000 نوع بكتيري".

الاختلاط بالمرضى
في هذا التوقيت الحرج، من الأخطاء أن تختلط بالمرضى العاديين لأن أعراض "كورونا" لا تظهر على الإنسان إلا بعد 14 يوما فإختلاطك بهم قد يعرضك للخطر فيما بعد إذا إكتشف هذا المريض العادي أنه حامل لكورونا.

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية
هناك خطأ كبير وهو عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في انتقال الفيروس إليك لأن كورونا يعيش على الأسطح قرابة 3 أيام، وحال لمسك تلك الأسطح ونقل يدك للأنف أو العين ينتقل لك، لذا يجب غسل يديك بالصابون والماء في كثير من الأحيان.
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