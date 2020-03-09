الصحة السعودية: 15 حالة إجمالي الإصابات بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغت 15 حالة، مُشيرة إلى أن جميعهم حالتهم مستقرة ومطمئنة.



وقال متحدث الوزارة، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، إن عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة، لافتًا إلى أن هناك مراقبة لحالات المخالطين وكل من يعبر إلى السعودية في إطار مواجهة تفشي كورونا



وأوضح أن تعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة هي لحماية المجتمع من تفشي الفيروس، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية.



يذكر أن أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، عدم ظهور إصابات بفيروس كورونا في أي منشأة تعليمية.



وقال الوزير عبر حسابه على " تويتر ": "لكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا".



وأضاف: "يأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".



وطالبت الوزارة، في تعميم لمنسوبيها، بعدم قضاء الإجازات خارج المملكة، إلا في حالات الطوارئ، مع التأكيد لمديري الأقسام والمستشفيات بفحص موظفيها قبل مباشرتهم العمل حال عودتهم من الإجازات الممنوحة لهم.



وأوضحت أنه سيتم إلغاء وإعادة جدولة إجازات الموظفين كافهً دون تكبد لخسائر التذاكر المدفوعة أو رسوم تسجيل المؤتمرات.



كما أكدت إلغاء جميع الفعاليات والمؤتمرات ومعارض الأيام العالمية التوعوية.