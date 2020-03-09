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السعودية تقدم 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة "كورونا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:44 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم دعم مالي مقداره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعدية "واس"، يأتي ذلك استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي خص به وكالة الأنباء السعودية إن هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وثمّن “الربيعة” هذه اللفتة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والتي تأتي امتدادًا للمواقف الإنسانية التي يقدمانها حفظهما الله – خلال الأزمات التي يتعرض لها العديد من الشعوب في شتى أنحاء العالم.

وفي ختام تصريحه رفع الدكتور الربيعة الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين سائلًا المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على هذه المبادرة وأن يرفع عن البشرية الأمراض والأوبئة وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية مكافحه كورونا كورونا السعودية

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