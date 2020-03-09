Advertisements
Advertisements
Advertisements

نادية الجندي ترد على منتقدي تقدمها في العمر بهذه الكلمات(فيديو)

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:43 م
Advertisements
نادية الجندي
نادية الجندي
الفجر الفني
Advertisements
نشرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي تغريدة على حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردًا على منتقديها، ومنتقدي ما تقدمه في هذه المرحلة العمرية، قائلة:"فعلًا بقت ظاهرة غريبة الفنان مالوش عمر".

وأضافت الفنانة نادية الجندي:"من امته السن بقى سبه في جبين الإنسان من أمته السن بقى عيب أنتقد أعمالي وليس سني".
وقالت منوهة:" هو العمر بإيد الانسان دي سنه الحياة معترضين عليها بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده الشاطر اللي شكله يبان اصغر من سنه".

وأضافت نجمة الجماهير:"أنا فخورة أني كده ومحافظة على نفسي، ومحافظة على شكلي، ومحافظة على أداءي، وبحترم جمهوري ".

وجاءت تفاعلات المتابعين مع هذه التغريدة بشكل إيجابي، حيث جاءت التعليقات كالآتي: اللي بيتكلم عن السن ده مريض، الفن ليس له علاقة بالسن أبدا، انتي متألقة ومبعدة دائما ونتمنى نشاهدك على الشاشة قريبًا. 

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة نابولي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة كيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند

منذ ساعة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس "الأقصر للسينما الأفريقية" يكشف حقيقة توقف المهرجان بسبب كورونا

منذ ساعة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

03:08 م

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

01:23 م

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

03:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status