نادية الجندي ترد على منتقدي تقدمها في العمر بهذه الكلمات(فيديو)



فعلا بقت ظاهرة غريبة

الفنان مالوش عمر

من أمته السن بقي سبه

في جبين الإنسان

من أمته السن بقي عيب

أنتقد أعمالي وليس سني

هو العمر بأيد الإنسان دي سنه الحياه معترضين عليها

بدل ما تنتقدوا خليكم في سني

وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده

الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه#نادية_الجندي pic.twitter.com/Jy9cpxuLJR — Nadia Elgendy (@NadiaAlGindi) March 8, 2020

نشرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي تغريدة على حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردًا على منتقديها، ومنتقدي ما تقدمه في هذه المرحلة العمرية، قائلة:"فعلًا بقت ظاهرة غريبة الفنان مالوش عمر".وأضافت الفنانة نادية الجندي:"من امته السن بقى سبه في جبين الإنسان من أمته السن بقى عيب أنتقد أعمالي وليس سني".وقالت منوهة:" هو العمر بإيد الانسان دي سنه الحياة معترضين عليها بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده الشاطر اللي شكله يبان اصغر من سنه".وأضافت نجمة الجماهير:"أنا فخورة أني كده ومحافظة على نفسي، ومحافظة على شكلي، ومحافظة على أداءي، وبحترم جمهوري ".وجاءت تفاعلات المتابعين مع هذه التغريدة بشكل إيجابي، حيث جاءت التعليقات كالآتي: اللي بيتكلم عن السن ده مريض، الفن ليس له علاقة بالسن أبدا، انتي متألقة ومبعدة دائما ونتمنى نشاهدك على الشاشة قريبًا.