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نادية الجندي ترد على منتقدي تقدمها في العمر بهذه الكلمات(فيديو)
الإثنين 09/مارس/2020 - 03:43 م
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الفجر الفني
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نشرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي تغريدة على حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردًا على منتقديها، ومنتقدي ما تقدمه في هذه المرحلة العمرية، قائلة:"فعلًا بقت ظاهرة غريبة الفنان مالوش عمر".
وأضافت الفنانة نادية الجندي:"من امته السن بقى سبه في جبين الإنسان من أمته السن بقى عيب أنتقد أعمالي وليس سني".
وقالت منوهة:" هو العمر بإيد الانسان دي سنه الحياة معترضين عليها بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده الشاطر اللي شكله يبان اصغر من سنه".
وأضافت نجمة الجماهير:"أنا فخورة أني كده ومحافظة على نفسي، ومحافظة على شكلي، ومحافظة على أداءي، وبحترم جمهوري ".
وجاءت تفاعلات المتابعين مع هذه التغريدة بشكل إيجابي، حيث جاءت التعليقات كالآتي: اللي بيتكلم عن السن ده مريض، الفن ليس له علاقة بالسن أبدا، انتي متألقة ومبعدة دائما ونتمنى نشاهدك على الشاشة قريبًا.
وأضافت الفنانة نادية الجندي:"من امته السن بقى سبه في جبين الإنسان من أمته السن بقى عيب أنتقد أعمالي وليس سني".
وقالت منوهة:" هو العمر بإيد الانسان دي سنه الحياة معترضين عليها بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده الشاطر اللي شكله يبان اصغر من سنه".
وأضافت نجمة الجماهير:"أنا فخورة أني كده ومحافظة على نفسي، ومحافظة على شكلي، ومحافظة على أداءي، وبحترم جمهوري ".
وجاءت تفاعلات المتابعين مع هذه التغريدة بشكل إيجابي، حيث جاءت التعليقات كالآتي: اللي بيتكلم عن السن ده مريض، الفن ليس له علاقة بالسن أبدا، انتي متألقة ومبعدة دائما ونتمنى نشاهدك على الشاشة قريبًا.
فعلا بقت ظاهرة غريبة— Nadia Elgendy (@NadiaAlGindi) March 8, 2020
الفنان مالوش عمر
من أمته السن بقي سبه
في جبين الإنسان
من أمته السن بقي عيب
أنتقد أعمالي وليس سني
هو العمر بأيد الإنسان دي سنه الحياه معترضين عليها
بدل ما تنتقدوا خليكم في سني
وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده
الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه#نادية_الجندي pic.twitter.com/Jy9cpxuLJR
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