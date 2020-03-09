Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأضرار والوقاية.. هذا ما تفعله "بصمة الحضور"

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:34 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
سالم أحمد سالم
Advertisements
سادت حالة من القلق، على المصريين، بسبب جهاز البصمة "التوقيع الإلكتروني"، داخل المؤسسات الحكومية، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مصر، حيث يأمل الموظفون في إيقاف جهاز البصمة لمنع انتقال العدوى، كما يتسبب التوقيع بالبصمة في عدد من الأمراض.

وتعتبر البصمة إحدى الوسائل التي تعتمد عليها معظم الشركات، لإثبات حضور وإنصراف الموظفين، دون إدراك أنها استخدامها على المدى البعيد، قد يعرضهم للعديد من المشكشلات الصحية.

الفجر يستعرض خلال السطور التالية أضرار جهاز البصمة وخطورته على الإنسان: 
يتسبب جهاز البصمة في نقل العدوى بين موظفي الشركات، في حالة لمس أحد العاملين المصابين بأمراض الجهاز التنفسي لأنفه، ثم لمسه لجهاز البصمة، كما يؤدي التوقيع الإلكتروني إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، كالالتهابات التي يصاحبها الحكة، وتهيج الجلد، وإحمراره.

ويسبب الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الدم، مثل فيروس سي، في حالة لمس أحد الموظفين لجهاز البصمة وأصبعه كان مجروحًا، تاركًا خلفه بعض قطرات الدم، التي قد يلمسها الكثيرون من بعده.

وإليك طرق الوقاية من أضرار جهاز البصمة:
يجب غسل اليدين قبل وبعد استخدام البصمة بالماء والصابون، وتجنب لمس الأنف والفم، لأنها من أجزاء الجسم التي تؤدي إلى سرعة الإصابة بالأمراض المعدية، بالإضافة إلى استخدام المناديل الورقية عند الإصابة بزلات البرد، وسرعة التخلص منها فور استخدامها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا جهاز البصمة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة نابولي

منذ أقل من ساعتين

بادجي: اخترت الأهلي في بلد مسلم ونسبة الـ70% تفصلنا عن الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق لمصر على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 12 ساعة

جماهير برشلونة تنقلب على راكيتيتش

منذ ساعة

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

نصائح ذهبية للحماية من "الفيروسات" مع قدوم فصل الخريف

7 خطوات يجب إتباعها لراغبي السفر للوقاية من كورونا

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

أبرزها شاشات الهواتف الذكية.. 3 أشياء تستخدمها يوميًا.. تنقل فيروس الكورونا

‎استجابتها لطلبه.. فرج عامر يشيد بقرار المصرية للاتصالات وقف التعامل بنظام "البصمة" للوقاية من كورونا

المنوفية الأولى.. كيف أوقف المحافظ جهاز البصمة للوقاية من الكورونا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

10:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status