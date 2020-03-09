الرئيس الأفغاني المنتخب يؤجل تنصيبه وسط محادثات لإنهاء الأزمة

أجل الرئيس الأفغاني المنتخب أشرف غني، اليوم الاثنين، تنصيبه المقرر حتى وقت متأخر من اليوم، وذلك بعد أن أرجأ منافسه مراسم أداء اليمين الدستورية المقررة، حيث بدا أن نزاعهم حول الانتخابات وصل إلى ذروته.