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رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:30 م
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الافتتاح
الافتتاح
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افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المعرض السنوي للملابس الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حسام أبو الهدي، مستشار رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور وائل طوبار، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والأستاذ هشام رجب، مدير عام رعاية الشباب.

وتفقد الدكتور أحمد جابر شديد، أقسام المعرض المختلفة والمتنوعة، مشيدًا بالمستوى الجيد للمعروضات وحسن التنظيم. 
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض السنوي للملابس
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