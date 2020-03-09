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ماذا فعلت بورصة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا؟

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:17 م
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هيئة الأوراق المالية والسلع
هيئة الأوراق المالية والسلع
الفجر الاقتصادي
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أعلنت هيئة الأوراق المالية والسع الإماراتي، أنها بصدد اتخاذ إجراءات لموجهة  الأثار السلبية لفيروس كورونا على أداء بورصتي  دبي، وأبو ظبي.


وأكد عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الأماراتية، على متانة الأسس للاقتصاد الأماراتي التى يستطيع بها مواجهة التحديات السلبية الناتجة من انتشار فيروس كورونا خاصة على البورصات الإماراتية التى شهدت تراجعات حادة في تعاملات جلسة اليوم.

 

وقال" الزعابي" خلال تصريحات تلفزيونية، إن الهيئة ناقشت العديد من الإجراءات التى يمكن أن تقوم بها لـطمئنة المستثمرون على استثمارتهم في أسواق المال الإماراتية في تلك الأزمة، منها السماح للهيئة  شراء اسهم شركات، كما طلبت من البنك المركزي النظر في استحداث اليات تسهل للمستثمرون الحصول على قروض بضمان الأسهم الذين يمتلكوها.

 

واشار، إلى أنهم يبحثون أن يتم عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات بـالوسائل الإلكترونية، دون الحاجة إلى حضور المستثمرون والمساهمون بالشركات هذه الإجتماعات، كجراءات وقائية لعدم إنتقال فيروس كورونا.

 

 

وحققت البورصات الإماراتية  نهاية تعاملات اليوم الأثني تراجعات قوية، حيث أنهي  مؤشر سوق "أبو ظبي" تعاملاته على هبوط بنسبة 8%، وأقفل  مؤشر" دبي"  تداولاته منخفضَا بنسبة 8.29%.

 

 

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الكلمات المفتاحية

البورصات الإماراتية الإمارات

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