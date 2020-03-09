عاجل.. توقف مهرجان الأقصر السينمائي مؤقتا بسبب كورونا

توقفت فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الاثنين، لفحص المشاركين، خوفًا من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة الأثرية.



وانطلقت فعاليات المهرجان، الجمعة الماضية، وكان من المقرر استمرارها حتى يوم 12 من الشهر الجاري، إلا أن وزارة الصحة قامت بإجراء فحص شامل لجميع المشاركين بعد منعهم من الخروج من مقر الإقامة.



وأعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، عودة الأنشطة مرة أخرى عقب الانتهاء من الفحص الطبي للمشاركين بالمهرجان، مؤكدًا التزام الإدارة بالجداول الزمنية الموضوعة لبرامج المهرجان، واستمرار فعالياته حتى نهاية حفل الختام المقرر له حتى الخميس المقبل.

