مركز معلومات جامعة الفيوم يطلق مبادرة Share Net

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عن إطلاق مركز معلومات الجامعة مبادرة Share Net والتي تهدف إلى توفير الإنترنت والتغطية بالشبكة اللاسلكية للإدارات والكليات والقطاعات المختلفة التي لم تكن تدخل في النطاق سابقًا بالإضافة إلى إتاحة الإنترنت لجميع مستخدميه في الجامعة.





وأضاف رئيس الجامعة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى لمبادرة Share Net تشمل مبنى وحدة إدارة المشروعات ومبنى القبة ومبنى الخدمات الطلابية الجديد والمكتبة المركزية والمبنى الإداري لكلية الزراعة والمبنى المطور بكلية التربية والمبنى القديم بكلية التربية ومبنى كهرباء بكلية الهندسة ومبنى كلية التربية الرياضية، مشيرًا إلى أنه تم استلام مهمات الـ 60 نقطة للمرحلة الأولى من المبادرة.



