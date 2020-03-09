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وزيرة الصحة: حصلنا على وثائق حول كيفية تحكم الصين في كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:26 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بالغ سعادتها بزيارتها للصين خلال الأيام الماضية، قائلة: "كانت تجربة كويسة جدًا، وفرصة إيجابية بالنسبة لي، وتكليف تشرفت به".

وأضافت هالة زايد، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" بباخرة نيلية المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أن الصين دولة بها مليار و400 مليون مواطن، أي يعادل سكان مصر 14 مرة، وتوجهنا للتعرف على تجربتهم في السيطرة على هذا الوباء، منوهة بأن الصين منذ 6 أيام لديها انخفاض حاد في الحالات نتيجة التزامهم وتطبيقهم للتعليمات بعدم الخروج والاختلاط في الأماكن المزدحمة.

تابعت وزيرة الصحة والسكان، الزيارة كانت فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتعرف على تجربة الصين في كيفية التحكم في هذا الوباء، معقبة: "حصلنا على مستندات ووثائق حول كيفية تحكم الصين بهذا الوباء".
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد كورونا الصين

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