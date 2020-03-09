إيمي سمير غانم ومصطفى قمر ضيفا برنامج "سهرانين".. الجمعة

يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنانة إيمي سمير غانم والفنان مصطفى قمر، في الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين"، على قناة ON، يوم الجمعة المقبل.

يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها. كما تتحدث إيمي عن نفسها كزوجة وفنانة، وموقفها من العديد من الأحداث.

ويكشف مصطفى قمر كواليس علاقته بأبنائه، وحبهم للفن، فضلا عن حبه للغناء وكواليس عمله مع العديد من نجوم الفن.

يبث اللقاء يوم الجمعة المقبل، الموافق 13 مارس، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساءً.