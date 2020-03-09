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إجراءات عاجلة من "الشؤون الإسلامية" منعاً لانتشار "كورونا" في المساجد

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:25 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتًا بتقليل المدة بين ‫الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

‏كما أكد على ألا تتجاوز‫ خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

‏وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

يذكر أن أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم، عدم ظهور إصابات بفيروس كورونا في أي منشأة تعليمية.

وقال الوزير عبر حسابه على " تويتر ": "لكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا".

وأضاف: "يأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".

وزارة الصحة السعودية، إلغاء كافة رحلات العمل والرحلات المهنية إلى خارج المملكة، وذلك في ضوء احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وطالبت الوزارة، في تعميم لمنسوبيها، بعدم قضاء الإجازات خارج المملكة، إلا في حالات الطوارئ، مع التأكيد لمديري الأقسام والمستشفيات بفحص موظفيها قبل مباشرتهم العمل حال عودتهم من الإجازات الممنوحة لهم.

وأوضحت أنه سيتم إلغاء وإعادة جدولة إجازات الموظفين كافهً دون تكبد لخسائر التذاكر المدفوعة أو رسوم تسجيل المؤتمرات.

كما أكدت إلغاء جميع الفعاليات والمؤتمرات ومعارض الأيام العالمية التوعوية.

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الكلمات المفتاحية

خطبة الجمعة الشؤون الإسلامية اصابات كورونا

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