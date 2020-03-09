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كورونا يواصل تهديداته .. الخطر يمتد لمشاهدي المباريات عبر الشاشات

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:22 م
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ارشيفية
ارشيفية
عبدالقادر عرابي
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يواصل خطر فيروس كورونا بث الذعر في جميع أنحاء العالم، لا سيما كرة القدم، بعد إنتشار المرض في عدة دول أوروبية، مع تواجد حالات وفيات.


وتأكد رسمياً إقامة مباراة وباريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الإنجليزي بدون جماهير، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لإحتمالة إتخاذ نفس الإجراء في مباريات أخرى.


ولم يتوقف خطر الكورونا على مدرجات كرة القدم، بل يمتد إلى مشاهدين كرة القدم عبر شاشات التليفزيون في إنجلترا.


وذكرت صحيفة تايمز البريطانية في تقرير لها اليوم، أن هناك تكهنات بمنع بث المباريات عبر شاشات التليفزيون، في التجمعات الكبيرة والحانات في إنجلترا.


وأشارت الصحيفة البريطانية، أن قناتي Sky Sports و BT Sports التي تبث معظم البطولات الخاصة بكرة القدم، قد يتم حجب بثها في التجمعات الكبيرة، خشية إنتشار المرض.


وتريد السلطات البريطانية الحد من إنتشار المرض، خشية تعرضها لتفشي الوباء بشكل كبير كما هو الحال في إيطاليا.


وكان الإتحاد الإنجليزي قد إتخذ قراراً بمنع تصافح اللاعبين والحكام قبل المباريات، وذلك للحد من إنتشار الفيروس.

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