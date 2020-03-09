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حبس عطار 4 أيام لانتحال صفة صيدلي وحيازة أدوية مجهولة

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:22 م
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متهم
متهم
داليا عادل
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وجهت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تهمة النصب والاحتيال واستغلال المواطنين وانتحال صفة صيدلي، لعطار، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بالتحفظ على 3635 قرصا وكبسولة مجهولة المصدر وغير مصرح بها بوزارة الصحة.

البداية تعود، عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي، مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموین بالتنسیق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتیش الصیدلي بمدیریة الشئون الصحیة بالقاهرة، من ضبط "ك. ع"، 43 سنة، مسئولا عن محل عطارة.

المتهم كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام، ويزاول مهنة صیدلي من دون تصریح، ويحوز كمیات كبیرة من العقاقیر الطبیة مجهولة المصدر وغیر مدون علیها بیانات تفید بتاریخ الإنتاج ومدة الصلاحیة وغیر مسجلة بوزارة الصحة بقصد طرحها، بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 3635 قرصا وكبسولات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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