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وزارة الأوقاف تشدد على نظافة المساجد قبل صلاة الجمعة

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:19 م
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وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمود الجلاد
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طالبت وزارة الأوقاف جميع  المساجد الاهتمام بأقصى درجات النظافة خاصة قبل صلاة الجمعة وبعدها، من خلال التنسيق مع مسئولي وزارة التنمية المحلية كل في نطاق عمله.

وفي سياق آخر، أشادت لجنة ضمان الجودة والاعتماد بجمهورية كازاخستان، بالمستوى العلمي والمهني والإداري للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بدولة كازاخستان، وبتطورها مبنى ومعنى، وبمسيرتها العلمية برعاية وزارة الأوقاف المصرية.

كما وجه الشكر للاتجاه العلمي للجامعة في تدريس كتاب وزير الأوقاف ”الفهم المقاصدي للسنة النبوية”، موجهة إلى ضرورة الاستفادة من نتاجه العلمي في ضوء ما يتسق منها مع مقررات الجامعة.
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وزارة الأوقاف صلاة الجمعة بوابة الفجر الفجر

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