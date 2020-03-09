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قطر تعلق الدراسة في المدارس والجامعات بسبب فيروس كرونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:15 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات القطرية، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر.
وجاء قرار الحكومة القطرية، بعد تفاقم خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي لا يُعرف له علاج حتى الآن.

وقد أعلن مكتب الاتصال الحكومي، عن قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في دولة قطر اعتباراً من غدٍ الثلاثاء وحتى اشعارٍ آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حرصاً على سلامة الطلاب.
 
وعلقت السلطات القطرية، القادمين من 15 دولة في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، وفقًا لبيان صادر عن مكتب اتصالات حكومة قطر.

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الكلمات المفتاحية

قطر فيروس كورونا تعليق الدراسة

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