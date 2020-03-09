ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 19

أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات المؤكدة للمصابين بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 13، من بينهم 11 إندونيسيا واثنين من الأجانب، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 19 في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.