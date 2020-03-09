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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 19

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:06 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات المؤكدة للمصابين بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 13، من بينهم 11 إندونيسيا واثنين من الأجانب، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 19 في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

وقال أحمد يوريانتو، مسؤول بوزارة الصحة، للمراسلين، إن أعمار الحالات المؤكدة حديثًا تراوحت بين 16 و 59، وتفاعل بعضهم مع أول مريضين في البلاد تم الإعلان عنهما قبل أسبوع، كما أوردت وكالة "رويترز".

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