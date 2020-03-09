آلاف السائحين يتوافدون على الأقصر

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن المناطق الآثرية والسياحية المختلفة بمدينة الأقصر شهدت اليوم الاثنين إقبالا سياحيًا كبيرًا حيث تسير الحركة السياحية الوافدة لها بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.





وأوضح "وزيري" أن آلاف من الزائرين والوفود السياحية، زاروا اليوم العديد من الأماكن الأثرية بالمدينة منها معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي، وكذلك المتاحف الأثرية.



