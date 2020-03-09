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آلاف السائحين يتوافدون على الأقصر

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:15 م
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السائحون
السائحون
حسام زيدان
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن المناطق الآثرية والسياحية المختلفة بمدينة الأقصر شهدت اليوم الاثنين إقبالا سياحيًا كبيرًا حيث تسير الحركة السياحية الوافدة لها بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

وأوضح "وزيري" أن آلاف من الزائرين والوفود السياحية، زاروا اليوم العديد من الأماكن الأثرية بالمدينة منها معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي، وكذلك المتاحف الأثرية.

وأشار إلى أن معدلات الزيارة تزداد يومًا بعد يوم في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر، وأن أعداد السائحين هذا الموسم في معبد الكرنك على سبيل المثال، قد فاقت معدلاتها التي تم تسجيلها في نفس التوقيت من العام الماضي، فهناك حالة ازدهار سياحي بجميع المناطق الأثرية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الآثار السياحة والآثار الأثار الآثار

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