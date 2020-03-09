لجنة انتخابات نقابة البيطريين: لا تغيير في موعد التصويت

قال الدكتور البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، ووكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لعام 2020، إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه، مساء أمس الأحد، إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد، والمُعلن عنه الجمعة 27 مارس 2020.





وأوضح ضيف، أنه في ضوء صدور حكم قضائي، لصالح أطباء بيطريين، من الذين كان قد تم استبعادهم من قوائم المُرشحين بانتخابات التجديد النصفي، فقد قررت اللجنة إعادة إدراج أسماء المرشحين المستبعدين جميعا لقوائم المُرشحين، لضمان عدم وجود طعون أخرى في العملية الانتخابية، وسلامتها، لحين إعلان نتائج التصويت.



