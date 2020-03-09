Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:11 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
كرستينا عياد
Advertisements
تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، التقارير اليومية من رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة ومن مركز الأزمات عن تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك إجراءات التعقيم والتوعية بهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق للوقاية من الفيروس. 

وأكد الوزير على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالمواني البحرية والبرية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي؛ لفحص السياح والركاب والقادمين عبر المنافذ البحرية والبرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا المستجد. 

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم 340 سائحا من جنسيات مختلفة على متن السفينة السياحية المالطية celestyel crystal القادمة من اليونان حيث تم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي قام بفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، وتم اختبار جميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة، وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.

وأوضح الوزير، أن هيئة السكك الحديدية قامت بتوفير ملصقات توعية بالفيروس وطرق انتشاره وطرق مجابهته في المحطات كما بدأت الهيئة بعقد ندوات توعوية لجميع العاملين لتعريفهم بالفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته بالإضافة إلى تطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة وكذلك التطهير المستمر للمحطات.

كما تقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتطهير المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات مع توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وكذلك رسائل توعية يتم بثها عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا
وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا
وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا
وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا
وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا
وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا
وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا
وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا
وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا
وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مواجهة كورونا مصاب كورونا مرض كورونا مترو الانفاق الاجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

بادجي: اخترت الأهلي في بلد مسلم ونسبة الـ70% تفصلنا عن الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

منذ ساعة و 23 دقيقة

جماهير برشلونة تنقلب على راكيتيتش

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

منذ ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة نابولي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق لمصر على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ ساعة و نصف

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

صحيفة تكشف: لماذا تخلو السعودية من فيروس "كورونا" الجديد حتى الآن؟

لجنة متابعة كورونا: لم يتم تسجيل أي إصابة بالمملكة حتى الآن

3 رسائل طمأنة من الدولة للمواطنين بشأن كورونا

وصول 629 سائحًا لميناء الإسكندرية.. والهيئة تدفع بفريق الحجر الصحي

الوفد: مصر تتعامل بجدية مع "كورونا".. والسياحة لم تتأثر

بعد ظهور ثاني إصابة بكورونا في مصر.. تعرف على إجراءات الحجر الصحي وآلية تطبيقه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

01:41 م

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status