وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، التقارير اليومية من رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة ومن مركز الأزمات عن تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك إجراءات التعقيم والتوعية بهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق للوقاية من الفيروس.





وأكد الوزير على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالمواني البحرية والبرية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي؛ لفحص السياح والركاب والقادمين عبر المنافذ البحرية والبرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا المستجد.





وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم 340 سائحا من جنسيات مختلفة على متن السفينة السياحية المالطية celestyel crystal القادمة من اليونان حيث تم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي قام بفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، وتم اختبار جميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة، وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.





وأوضح الوزير، أن هيئة السكك الحديدية قامت بتوفير ملصقات توعية بالفيروس وطرق انتشاره وطرق مجابهته في المحطات كما بدأت الهيئة بعقد ندوات توعوية لجميع العاملين لتعريفهم بالفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته بالإضافة إلى تطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة وكذلك التطهير المستمر للمحطات.





كما تقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتطهير المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات مع توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وكذلك رسائل توعية يتم بثها عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.



