عرض "تاج الجزيرة" لفرقة وجوه كامل العدد على مسرح رومانس (صور)
بحضور كوكبة من المخرجين والنجوم، قدمت فرقة وجوه المسرحية العرض المسرحى "تاج الجزيرة"، وذلك على مسرح رومانس ولاقى نجاحا كبيرا وإشادة من الحضور .
حضر العرض المخرج
المسرحى الكبير حسام الدين صلاح، والمخرج المسرحى الكبير عبدالغنى زكى، والمخرج طونى
نبيه رئيس مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والقصيرة، والمطربة آية عبدالله، والمخرجة
كروان يونس .
لاقى العرض المسرحى
تاج الجزيرة تواجد مكثف من الجماهير وقد امتلأت قاعة العرض على آخرها .
ومن جانبه أعرب
المخرج المسرحى الكبير حسام الدين صلاح عن سعادته بالعرض المسرحى ووجه رسالة شكر وتقدير
للشباب الذين قاموا على نجاح العرض وقال: عرض تاج الجزيرة به مجموعة من الشباب الجيدين
الذين بذلوا قصارى جهدهم لإخراج العرض المسرحى بهذا الجمال من خلال إمكانات بسيطة لشباب
حريص على تقديم جرعة مسرحية جيدة للجمهور .
كما أثنى المخرج
المسرحى الكبير عبدالغنى زكى على العرض المسرحى بشكل عام وقال أن هؤلاء الشباب لديهم
مواهب لابد من احترامهم جميعا .
"تاج الجزيرة"
تأليف آدم سلامة بطولة مجموعة من الوجوه الشابة ميسرة النجار - هاشم سيد - أحمد مجدى
- محمد حموظة - محمد محسن - محسن علاء - كرم طرخان موسيقى محمد عبد العاطى إضاءة محمد
الخطيب ديكور محمد صبحى إدارة مسرحية أحمد على ماندو إعداد وإخراج محمد عبد الهادى.