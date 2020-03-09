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رئيس الوزراء التشيكي: يجب استبدال سفير الصين

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:53 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، بأنه يجب أن تستبدل الصين سفيرها في جمهورية التشيك بعد أن بعثت السفارة الصينية رسالة تهديد إلى السلطات التشيكية، وهو الموقف الذي قد يزيد من توتر العلاقات بين البلدين.

وذكرت التلفزيون التشيكي: "توفي Kubera قبل أن يتمكن من القيام بالرحلة. من المرجح أن يدفع خليفته، ميلوس فيسترسيل، الصين لتستبدل السفير، وسيدعم "بابيس" مثل هذا الطلب"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ونقل التلفزيون التشيكي عن "بابيس" قوله: "هذا الرجل مميز جدًا، وما كتبه، وهذا غير مقبول على الإطلاق، يجب أن نرفض ذلك".

في يناير، قالت سفارة الصين في براغ في رسالة بعثت بها إلى مكتب الرئيس التشيكي، إن بكين سوف تنتقم من الشركات التشيكية العاملة في الصين إذا مضى مشرع تشيكي كبير في زيارة مخطط لها إلى تايوان.

وأشار خطاب 10 يناير إلى أن الشركات التشيكية العاملة في البر الرئيسي للصين، مثل Skoda Auto التابعة لشركة فولكس فاجن (VOWG_p.DE) ومجموعة هوم كريديت الائتمانية، ستعاني إذا زار رئيس مجلس الشيوخ آنذاك ياروسلاف كوبرا الجزيرة.

سيجتمع أربعة من كبار المسؤولين التشيكيين، بمن فيهم الرئيس ميلوس زيمان، الذي دفع باتجاه توثيق العلاقات مع الصين في السنوات الأخيرة، يوم الأربعاء لمناقشة منتظمة حول السياسة الخارجية، حيث من المتوقع أن يناقشوا الأمر.

توترت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام الماضي عندما أبدت سلطات المدينة في براغ دعمها للتبت وطالبت بإجراء تغييرات على اتفاقية شراكة بين المدن مع بكين بشأن إشارة إلى سياسة الصين تجاه تايوان.

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