وزيرة الصحة: "متقلقوش.. وبلاش بوس"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية، بدأنا منذ 7 يناير الماضي في إجراءات التقصي وفقًا لمواصفات الصحة العالمية.





وأشارت وزيرة الصحة خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" بمعبد الكرنك المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، إلى أنه نتيجة التقصي تم الكشف عن أول حالة مصابة بالفيروس دون أعراض، وأظهرت التحاليل نتيجة سلبية للفيروس، وحتى الحالات التي تم اكتشافها على باخرة نيلية جاءت نتيجة التقصي دون وجود أعراض.





وأضافت هالة زايد، أنه تم إجراء تحليل لـ171 شخص متواجدين على الباخرة النيلية وثبت إيجابية 45 حالة منهم دون أعراض، وفي اليوم التالي أظهرت التحاليل نتائج سلبية لـ 11 حالة منهم، وجاء ذلك نتيجة تقصي 3 حالات كانت مصابة وخالطت الركاب.





تابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تطهير المركب، ويمكن للحالات السلبية للأجانب أن يغادوا البلاد خلال 24 ساعة، ومن يريد البقاء سيتم متابعتهم وإجراء تحاليل لهم قبل مغادرتهم، مع وضع الحالات السلبية للمصريين بالحجر الصحي لمدة 14 يوم، وهم متواجدين بالمركب النيلية بالأقصر حاليًا.



