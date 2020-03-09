جماهير برشلونة تنقلب على راكيتيتش

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم، أن العلاقة بين جماهير نادي برشلونة، ونجم خط وسط الفريق الكرواتي إيفان راكيتيتش أصبحت متوترة للغاية خلال الفترة الحالية.

وقوبل راكيتيتش بصفارات الإستهجان أثناء مغادرته ملعب كامب نو، خلال مواجهة الفريق الماضية ضد ريال سوسيداد في الجولة 27 من الليجا، والتي حسمها الفريق الكتالوني بهدف دون رد.





وأكدت الصحيفة، أن آداء راكيتيتش المتواضع هو ما دفع جماهير كتالونيا للهتاف ضده أثناء خروجه.





وتدهورت وضعية راكيتيتش في برشلونة، منذ قدوم الهولندي فرانكي دي يونج مطلع هذا الموسم من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.





وإشترك راكيتيتش في 962 دقيقة في الدوري الإسباني لهذا الموسم.





وكان لاعب أشبيلية السابق مُهمشاً من جانب المدرب السابق لبرشلونة إرنستو فالفيردي، إلا أن قدوم كيكي سيتين حسّن من وضعية راكيتيتش نسبياً.





وبدأ راكيتيتش 7 مباريات من أصل 12 مباراة لسيتين في جميع البطولات، منذ تعيينه في شهر يناير الماضي.





وينتهي تعاقد راكيتيتش مع برشلونة في صيف عام 2021، وتشير معظم التقارير لإقتراب رحيله بنهاية الموسم، رغم تمسكه بالبقاء رفقة الفريق الكتالوني.





وكان اللاعب على مقربة من مغادرة الفريق في يناير والتحول ليوفنتوس الإيطالي أو أتليتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يتمسك اللاعب ببرشلونة مجدداً.