شاهد بالفيديو.. لحظة دفن قتيل فيلا نانسي عجرم

شاركت المحامية السورية رحاب بيطار، محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، الذي قتل على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، بلحظات دفنه بموطنه سوريا بعد انهاء اجراءات سفر الجثمان من لبنان.

وكانت رحاب البيطار، أعلنت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن فادي الهاشم، سافر خارج البلاد على الرغم من صدور قرار بمنعه من السفر، في حين أن قاضي التحقيقات منع سفر زوجة التقيل لمرافقة جثمان زوجها.

وكان فريق الدفاع عن أسرة القتيل قد قدم العديد من الطلبات للقضاء اللبناني مؤخرا، كان من بينها إعادة تشريح جثمان محمد الموسى على يد لجنة من الأطباء الشرعيين يكون من ضمنهم طبيب شرعي سوري.





وأوضحت البيطار: "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها، هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري اثناء فحص الجثة".



