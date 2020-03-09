بالمستندات.. نص الحكم على 12 متهمًا في "دواعش سيناء"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في محاكمة 12 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"دواعش سيناء".





وقضت المحكمة، أولا بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد عما نسب إليهم وهم كلا من: أسامة إسماعيل إبراهيم سرحان، هارب، 36 عاما، عامل، ومحمد عيد كامل عبد الفتاح الشيمي، محبوس، 33 عاما، يعمل صاحب شركة استثمار عقاري، وأحمد عيد كامل عبد الفتاح الشيمي، هارب، 36 عاما، وأحمد عيد علي صالح، محبوس، 21 عاما، يعمل سائق توك توك، وهاني محمد أيوب عبد الرازق، هارب، 39 عاما، ومحمد محمد البرعي علي فرج، 37 عاما، سائق، وياسر حسين محمد محمد، هارب، 45 عاما.





ثانيا: بمعاقبة متهمين اثنين بالمشدد لمدة 15 عاما، عما نسب إليهم وهم كلا من: أيمن محمد عبد الحميد فرج، هارب، 38 عاما، سباك، وأيمن عيد كامل عبد الفتاح الشيمي، رئيس قسم الصيانة الميكانيكيا بشركة مالتي إم جروب.





وقضت المحكمة ببراءة 3 متهمين من التهم المنسوبة إليهم وهم كلا من: فتح الله عبد المولى عبد الرازق، تاجر أراضي، وأحمد علي كامل عبد الفتاح الشيمي، تاجر دواجن، وأكرم حسن إسماعيل أحمد، سائق.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود، وحسن السايس، بحضور المستشار طارق جودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.





وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، تضم 6 متهمين محبوسين، و5 هاربين، ومتهم واحد مخلي سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.





ووجهت لهم النيابة تهم بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 21/2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس – محافظة القاهرة.





أولًا: المتهم الأول: تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.





ثانيًا: المتهم الثاني: مطلوب الاستعلام حديث عما إذا كانت القضية 5022015 أمن دولة عليا مازالت متداوله أم صدر فيها حكم نهائي، أسس وتولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة في جماعة تابعة لجماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.





ثالثًا: المتهم الثالث: تولى قيادة في جماعة إرهابية- موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا – على النحو المبين بالتحقيقات.





رابعًا: المتهمون الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، الثامن، الحادي عشر أيضًا: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا – بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، على النحو المبين بالتحقيقات.





خامسًا: المتهمون من الرابع حتى الأخير: انضموا لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا – وتلقوا تدريبات بدنية وعسكرية لديها مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.





سادسًا: المتهم الثامن أيضًا: حاز أسلحة نارية تقليدية – ثلاث بنادق آلية مششخنة – مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها لاستعمالها في ارتكاب الجريمة الإرهابية – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا – وفي نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.





حاز أجزاء رئيسية لسلاح ناري تقليدي – جسم معدني وماسورة مششخنة لبندقية آلية – مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمة الإرهابية – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا – وفي نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.





حاز بغير ترخيص سلاح ناري تقليدي – بندقية خرطوش غير مششخنة – بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمة الإرهابية – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا – وفي نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.





حاز مواد في حكم المفرقعات قبل الحصول على ترخيص، بأن حاز قذائف صاروخية تحوي على مادتين في حكم المفرقعات " الكورديت – ثلاثي نيتروطولوين" قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمة الإرهابية – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا – وفي نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على النحو المبين بالتحقيقات.





سابعًا: المتهمون الثاني، والثالث، والخامس، والسادس أيضًا: حضروا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا لتنفيذها، بأن قاموا بالتخطيط لاستهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتنفيذ ولم يتعد عملهم هذا الإعداد والتحضير، على النحو المبين بالتحقيقات.



