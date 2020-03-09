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محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:53 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث معوقات إعادة تأهيل وتطوير مصنع العدوه لتدوير المخلفات وإعادة تشغيلة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولي الشركة المتحدة لتدوير المخلفات، ومسئولي الكهرباء والمياه.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع لمشكلات ومعوقات المصنع والطاقة الإنتاجية له، حيث تبلغ طاقة تشغيله من 350 إلى 500 طن يوميًا، يتم إنتاج منها 30% سماد عضوي، و40% وقود بديل والباقي مخلفات صلبة، مما يسهم في حل مشكلة القمامه والإستفادة من المخلفات.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم بضرورة التنسيق مع مسئولي الكهرباء والمياه بتوصيل كافة المرافق للمصنع، وتذليل كافة المعوقات لإعادة إفتتاحه في أقرب وقت، حيث أن المصنع متوقف منذ عام 2005.

وأكد على العمل لتشغيل المشروعات المتعثرة وحل مشاكلها تشجيعا للاستثمار، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الهامه التي تسهم في تنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الفيوم.
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات (صور)
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محافظ الفيوم بوابة الفجر المخلفات الفجر

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