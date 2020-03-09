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"سياحة الوفد": المرأة تحصل على حقوق غير مسبوقة في عهد السيسي

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:51 م
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أمل فوزي
أمل فوزي
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هنأت الدكتورة أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، المصريات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، متابعة: "هناك نماذج إيجابية عدة لسيدات أثبتن كفاءتهن في المناصب التي تولوها على مر العصور، وظل التاريخ يتذكرها حتى الآن".

وقالت - في بيان اليوم الاثنين - إن المرأة أدت دورها على أكمل وجه، وأثبتت جدارتها في المجالات كافة، التي شاركت فيها وكانت لها علامات بارزة في الكثير من الملفات، ودور كبير لا يقل أهمية عن دور الرجل في النضال الوطني على مر العصور وفِي مختلف الأحداث السياسية التي مرت بها مصر قديمًا وحديثًا.

وأوضحت أن دائرة الحقوق الخاصة بالمرأة زادت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحصلت على حقوق غير معهودة من قبل، فتولت مناصب وزراء ومحافظين، وأصبحت في أعلى المناصب داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت أن المرأة نجحت في خلق مساحة لها داخل المجتمعات، بفضل مواقفها الجريئة ومطالبتها المستمرة بخروجها لسوق العمل، والمشاركة في البناء والتنمية وتحمل المسئولية.
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يوم المراة سياحة الوفد الوفد الفجر

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