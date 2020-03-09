بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية "دواعش سيناء"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع محاكم طرة، حكمها في محاكمة 12 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"دواعش سيناء".





وقضت أولا بمعاقبة كل من أسامة إسماعيل إبراهيم سرحان "حركي: الكابتن - أبو الحسن" (هارب) – السن 36، عامل، و محمد عيد كامل عبد الفتاح الشيمي "حركي: رمضان" (محبوس) – السن 33، صاحب شركة استثمار عقاري، و أحمد عيد كامل عبد الفتاح الشيمي (هارب) – السن 36.





كما عاقبت، أحمد عيد علي صالح "حركي: كاظم" (محبوس) – السن 21، سائق "توك توك"، و هاني محمد أيوب عبد الرازق "حركي: روماني أرمنيوس" (هارب) – السن 39، محمد محمد البرعي علي فرج (محبوس) – السن 37، يعمل سائق، ياسر حسين محمد محمد "حركي: أبو عبد الرحمن" (هارب) – السن 45، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

كما عاقبت أيمن محمد عبد الحميد فرج (هارب) – السن 38، "سباك"، و أيمن عيد كامل عبد الفتاح الشيمي (تدبير احترازي) – السن 33، رئيس قسم الصيانة الميكانيكيا بشركة مالتي إم جروب، بالسجن المشدد لمدة 15 عام عما أسند إليهم.

وقضت المحكمة ببراءة كل من فتح الله عبد المولى عبد الرازق (محبوس) – السن 38، يعمل تاجر أراضي أحمد علي كامل عبد الفتاح الشيمي (محبوس) – السن 30، يعمل تاجر دواجن، و أكرم حسن إسماعيل أحمد (محبوس) – السن 49، سائق، مما نسب إليهم من اتهامات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود وحسن السايس وبحضور المستشار طارق جودة رئيس نيابة أمن الدولة العليا وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت لهم النيابة تهم بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 212017 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس – محافظة القاهرة

أولًا: المتهم الأول: تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.





كما واجهوا تهمة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهم الثاني: (مطلوب الاستعلام حديث عما إذا كانت القضية 5022015 امن دوله عليا مازالت متداوله أم صدر فيها حكم نهائي) أسس وتولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.





والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة في جماعة تابعة لجماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.



