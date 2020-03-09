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تسجيل 43 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:50 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إيران، إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 مصابا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

                                                  

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إنه تم تسجيل 43 حالة وفاة و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

 

وأضاف كيانوش جهانبور: "رغم أن الفيروس يشهد حالة انتشار تصاعدية في البلاد إلا أننا ما زلنا نسعى إلى ضبط انتشاره في المدن الإيرانية، حيث شاهدنا تراجعا ملحوظ في عدد الإصابات خلال اليومين الماضيين".

 

وقد أفرجت السلطات الإيرانية، عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

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فيروس كورونا عدد الاصابات ايران ارتفاع في عدد حالات الوفاة

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